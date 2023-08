Mattarella: non alimentare contrasti e nazionalismi. La nostra Costituzione nasce per superare l’odio

«Non mancano, mai, i pretesti, per alimentare i contrasti. Siano la invocazione di contrapposizioni ideologiche; di caratteri etnici; di ingannevoli lotte di classe; o la pretesa di resuscitare anacronistici nazionalismi. Quanto avviene ai confini della, nostra, Europa, dopo l'invasione dell’Ucraina, da parte della Federazione Russa, ne dà, drammatica, testimonianza». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al meeting di Rimini.

La nostra costituzione nasce «per superare, per espellere, l’odio, come misura dei rapporti umani. Quell'odio che, la civiltà umana, ci chiede di sconfiggere nelle relazioni tra le persone; sanzionandone, severamente, i comportamenti, creando, così, le basi delle regole della nostra convivenza». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Cl a Rimini. «'Homo homini lupus', di Plauto, e il presunto 'stato di naturà, di Thomas Hobbes, hanno, sempre, rappresentato ostacoli per la soluzione dei problemi dell’umanità», ha aggiunto.

«I fenomeni migratori - ha aggiunto il capo dello Stato - vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere». «Nello studio dell’appartamento, dove vivo, al Quirinale - ricorda - ho collocato un disegno, che raffigura un ragazzino, di quattordici anni, annegato, con centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo, si è visto che, nella fodera della giacca, aveva cucita la sua pagella: come fosse il suo passaporto; la dimostrazione, che voleva venire in Europa, per studiare».

«Non vogliamo rinunciare, oggi, alla speranza della pace in Europa - ha proseguito Mattarella - L’Europa, che conosciamo, è nata da un reciproco impegno di pace che, i popoli e gli Stati, si sono scambiati, dopo l’abisso della seconda guerra mondiale. Su quella pace, sono stati edificati i nostri ordinamenti di libertà e democrazia. Su quella pace, è cresciuta la civiltà degli europei. Non ci stancheremo di lavorare per fermare la guerra. È contro lo strumento della guerra, che siamo impegnati nell’impedire una deriva di aggressioni del più forte contro il più debole. Per costruire, una pace giustaV.