Parto con proposta di matrimonio al Policlinico di Cagliari. Mamma Michela racconta la sua grande emozione

Prima ha dato alla luce il piccolo Nathan, assistita in sala parto dal compagno Michael Farci. Poi la sorpresa. Il personale sanitario ha lavato il bambino e lo ha vestito con un body con su scritto «Mamma vuoi sposare il mio papà?». Un body che è stato proprio il compagno Michael a portare in ospedale, ovviamente all’insaputa della donna, Michela Vacca, di 24 anni. Il parto con proposta di matrimonio è avvenuto ieri al policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto da Stefano Angioni. «Io ero già emozionantissima per il parto - racconta Michela - le ostetriche hanno lavato il bimbo e lo hanno vestito con un body. Lo hanno portato da me e lo hanno girato verso di me: c'era la proposta di matrimonio. È stato tutto davvero bellissimo».

Lacrime di gioia per la giovane neo mamma. «È stato un mix di emozioni e ho detto subito sì - racconta Michela - ero già felice della nascita del bambino e poi appunto questa doppia sorpresa meravigliosa. Sono felicissima». Ad assistere all’originale proposta di matrimonio le due ostetriche Alessandra Stroscio e Sara Argiolas. «Mi hanno aiutata - dice Michela - tutto è stato davvero così emozionante». Il piccolo Nathan, nato ieri alle 18.51 con un peso di 2,78 kg, sta bene e tornerà presto a casa. E si prepara già per il grande giorno e il matrimonio di mamma e papà.