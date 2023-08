Il fenomeno degli sleeping streamer su TikTok: content creator che guadagnano facendo live mentre dormono

Il fenomeno degli "sleeping streamers", ovvero coloro che guadagnano trasmettendo in diretta mentre dormono, si è esteso anche su TikTok. Molti creator hanno guadagnato somme significative con queste dirette, come l'influencer Amouranth che ha guadagnato 15.000 euro in una sola sessione. Alcuni spettatori guardano per curiosità, altri cercano compagnia virtuale per addormentarsi. In Italia, GSkianto è uno dei creator più noti per queste dirette, durante le quali i fan donano per attivare distrazioni e tenerlo sveglio.

In una variante di questo trend, gli spettatori donano soldi non per vedere gli streamer dormire, ma per disturbarli e tenerli svegli. Utilizzano dispositivi come Alexa per attivare suoni, luci o provocare piccoli shock ai creatori. Alcuni, come StanleyMov, si sono ritirati da questa pratica citando problemi di salute mentale e burnout.

Il fenomeno non è nuovo, dato che già su Twitch, streamer come Asian Andy aveva guadagnato 16.000 dollari in una sola notte.