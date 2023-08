Arisa completamente nuda sui social: "Valuto proposte di matrimonio, solo intenzioni serie. No perditempo"

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio".

L'inusuale annuncio matrimoniale è stato postato questa mattina da Arisa sui suoi profili social, corredato da alcuni scatti in cui la cantante appare completamente nuda. "Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a [email protected]. It's not a joke". Non è uno scherzo, tiene a ribadire Arisa.

La richiesta, precisa ancora, è per un uomo "che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre 'verità, corpo, anima, cervello' fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo".