Quello che è successo a Sanremo, la verità dei Ferragnez

«Sapeva quanto ci tenevo» e doveva essere lì come spettatore, e non come performer «ci sono rimasta male». Prime Video ha svelato il trailer ufficiale dello show non-fiction, original italiano, The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che segue l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La settimana del Festival si avvicina e l’esperienza all’Ariston è qualcosa di talmente eccezionale da meritare un racconto ad hoc. Dopo mesi di preparazione, tra lezioni di public speaking e fitting d’alta moda, Chiara si appresta a vivere la sua prima esperienza televisiva nel ruolo di co-conduttrice del Festival. Il racconto includerà le sue emozioni personali, sia prima che durante il festival.

Anche Fedez è presente a Sanremo con il suo popolare podcast Muschio Selvaggio; lui però ha altri impegni lavorativi per l’intera settimana. Infine, l’inaspettato colpo di scena che mette in discussione l’equilibrio della coppia, costringendo i due influencer ad un onesto confronto. "In questi mesi mi sono sentita molto fragile» dice Chiara Ferragni nel trailer. «Non penso abbia capito completamente quanto ci sia rimasta male». «Sapevi quanto ci tenevo. Io ti avevo chiesto di essere lì come spettatore, per una volta, e non come performer» il riferimento e al bacio sul paco con Rosa Chemical. Fedez replica (sembra quasi una premonizione) «io non sono preoccupato, l’unico che può fare disastri sono io».