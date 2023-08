Scopre i tradimenti del fidanzato, ma non rinuncia al viaggio insieme: «Lo lascio dopo le vacanze»

Una donna ha scoperto che il suo fidanzato stava "tradendo" la notte prima di un viaggio esteso in Europa, incluso l'Italia, e ha rivelato questa situazione online attraverso un piano di "vendetta" elaborato.

La ragazza, conosciuta con lo pseudonimo @iknow_girl sui social media, ha raccontato la fine della loro relazione di 18 mesi dopo aver scoperto messaggi compromettenti tra lui e un amico.

In un video che ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni, ha condiviso una serie di immagini scattate durante il loro avventuroso soggiorno di nove settimane in Europa. Nelle foto, tiene dei foglietti Post-It davanti a luoghi iconici mentre il fidanzato ignaro si trova dietro di lei.

Ogni foglietto di colore diverso è firmato con l'hashtag "Io so", portando alla rivelazione finale: l'infedeltà del fidanzato.

"Ho affrontato un viaggio di nove settimane in Europa con il mio fidanzato, che mi ha tradito durante tutta la nostra relazione. Ho scoperto la verità il giorno prima della partenza e ho deciso di non cancellare il viaggio per evitare spese di annullamento considerevoli", ha scritto nella didascalia del video, che è stato visualizzato quasi 2 milioni di volte su TikTok.

Una delle note rivelava che il suo partner "faceva spesso viaggi con gli amici per stare con altre donne", mentre si trovava dietro la Torre Eiffel a Parigi. Un'altra nota, scattata davanti al Big Ben di Londra, recitava: "Lui non sa che sono a conoscenza della sua infedeltà".

L'ultima immagine lo mostrava di fronte al London Bridge con un biglietto che rivelava la sua decisione di lasciarlo dopo il viaggio. Dopo aver faticato nel portare avanti il viaggio e nell'esporre la presunta infedeltà, @iknow_girl ha condiviso altri video fornendo maggiori dettagli sulla complicata rottura.