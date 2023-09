Chiede lo "sbattezzo", ma il parroco s'infuria: «Se ne vada dalla Chiesa, i registri ecclesiastici sono immutabili»

In una comunità dove la fede gioca un ruolo centrale, Gilles Boscolo, un quarantenne di Chirignago (Mestre), ha suscitato scalpore con la sua richiesta di "sbattezzo" alla chiesa di San Giorgio. La vicenda è raccontata dal Gazzettino.

Ciò che ha amplificato le tensioni è stata la risposta del parroco locale. Boscolo, noto per il suo impegno filantropico e in particolare per la sua iniziativa di "supereroi mascherati" durante la pandemia, ha spiegato che la sua richiesta è stata il risultato di una profonda introspezione personale. "Non vedo motivo di appartenere a un credo in cui non mi riconosco", ha dichiarato.

Don Roberto Trevisiol, parroco della stessa chiesa, non ha esitato a esprimere la sua netta contrarietà. In una risposta che ha riscosso molto clamore, ha definito Boscolo "non degno" di far parte della Chiesa. Non solo, ha anche descritto la pratica dello sbattezzo come "ridicola", sostenendo che i registri ecclesiastici sono immutabili.

"È sorprendente", ha commentato Boscolo, "come qualcuno che mi ha visto solo poche volte possa formulare un giudizio tanto affrettato". Ha poi fatto riferimento alle sue molteplici attività benefiche, tra cui quella di portare sorrisi ai bambini in ospedale vestito da Iron Man durante i momenti più bui del Covid.

Questo scambio ha suscitato un ampio dibattito all'interno della comunità e sul web, mettendo in luce le tensioni tra la tradizione religiosa e i diritti individuali. Mentre il dialogo prosegue, resta da vedere se e come la comunità riuscirà a trovare una soluzione conciliante.