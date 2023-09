Modella si sottopone a due interventi per allungare le gambe di 13 centimetri

Una modella ha speso più di 128.000 sterline per due interventi chirurgici mirati all'allungamento delle gambe, e ora rivela che è stata convinta a sottoporsi a queste operazioni dal suo ex marito. La storia è riportata dal Daily Mail. Theresia Fischer, proveniente da Amburgo, in Germania, ha deciso di affrontare questi impegnativi interventi con l'obiettivo di aumentare la sua altezza di ben 14 centimetri.

Inizialmente alta circa 167,64 cm, Theresia è passata a misurare poco meno di 183 cm dopo entrambi gli interventi. La modella influencer di 31 anni ha rivelato che è stato proprio il suo ex marito, Thomas Behrend, a proporle l'idea di questa trasformazione drastica.

Durante un'intervista alla stazione radio MDR Jump, Theresia ha rivelato: "Thomas mi diceva: 'Theresia, sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe molto se lo facessi. Potresti guadagnare fino a 14 centimetri in più. E mi diceva: 'Non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me.'"

Theresia ha affrontato il suo primo intervento all'età di 24 anni, durante il quale le sue gambe sono state allungate di 8,5 centimetri. L'operazione è stato realizzata attraverso l'inserimento di steli telescopici regolabili nelle sue tibie, che venivano progressivamente estesi per ottenere la lunghezza desiderata.

Successivamente, la modella ha subito un altro intervento lo scorso marzo per ulteriori allungamenti delle gambe, questa volta di 5,3 centimetri. Il costo complessivo di entrambe le procedure ha superato le 128.000 sterline.

Theresia e Thomas si sono incontrati nel 2015 e hanno annunciato la loro separazione lo scorso settembre, sei mesi dopo il secondo intervento. I due si erano scambiati le promesse di matrimonio di fronte a milioni di spettatori durante la finale di "Germany's Next Top Model" nel 2019.