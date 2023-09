Giovanni Allevi: "Adesso sono come un reduce, ma un passo alla volta sto uscendo dall'inferno"

Il compositore Giovanni Allevi è tornato a mostrarsi sui social media dopo quasi due mesi dall'ultima volta. La sua ultima foto su Instagram lo ritrae in piedi in ospedale mentre fa riabilitazione. Appare dimagrito, con una bandana in testa e una mascherina, ma dimostra anche una determinazione a proseguire nella sua battaglia.

Il musicista, che ha 54 anni, sta combattendo da oltre un anno contro il mieloma, un tipo di tumore che colpisce le cellule del midollo osseo. Ha sempre condiviso il suo percorso di lotta con i suoi seguaci sui social, e lo fa ancora oggi. In una delle sue recenti condivisioni, scrive: "Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

La sua battaglia continua senza sosta, ma non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Nell'aprile scorso aveva comunicato che gli ultimi esami stavano andando "alla grande". Intorno a lui, la famiglia, gli amici e i fan continuano a dimostrare il loro sostegno e affetto attraverso i social media.