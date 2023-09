Amadeus e la colazione con... Gerry Scotti: "Conoscete un buon hotel a Sanremo?"

Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme. Lo scoop è dello stesso Ama che pubblica le foto sul suo profilo Instagram e scrive: «Beccati... colazione in compagnia di Gerry Scotti». «Eh, niente... ci hanno beccati!», fa eco Gerry. Prove tecniche di trasmissione (intesa come Festival di Sanremo?). I fan ci sperano e nei commenti l'entusiasmo per la possibile nuova coppia alla guida della manifestazione è alle stelle. Per Amadeus, Sanremo 2024, sarà il quinto festival consecutivo da conduttore e direttore artistico e per ora l'ultimo previsto dal contratto in essere. I due volti tv sono legati da una lunga amicizia, quando entrambi facevano parte del gruppo autodefinitosi dei «ragazzi di Via Massena», i primi speaker radiofonici di Radio Deejay, tra i quali c'erano anche Jovanotti, Linus, Fiorello, Nicola Savino, Leonardo Pieraccioni.

Per salire sul palco dell’Ariston Gerry Scotti avrebbe bisogno di una deroga aziendale da parte di Mediaset. Un’opzione che fu già adottata per Maria De Filippi, quando affiancò Carlo Conti nel 2017.

«Conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?». Gerry Scotti torna a solleticare così le congetture dei fan che lo vorrebbero in Riviera a febbraio con un video postato sui suoi profili in cui spiega il motivo dell’incontro. «Due vecchi amici che si sono visti per un caffè», minimizza il volto Mediaset, prima di chiudere con la richiesta di consigli sugli hotel e un sorriso sornione.