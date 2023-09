Sylvester Stallone e la sua famiglia ricevuti da papa Francesco in Vaticano

Papa Francesco ha ricevuto stamane in udienza in Vaticano l’attore e regista americano Sylvester Stallone e la sua famiglia. Dell’udienza papale al celebre interprete di successi planetari come Rocky e Rambo dà notizia il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede. Stallone è arrivato in Vaticano assieme alla famiglia, con la quale ha avuto l'opportunità di farsi fotografare insieme al Papa.

L’attore di origine italiana si trova nel nostro Paese perché assieme al fratello Frank, noto musicista, ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Gioia del Colle (Bari), paese originario della sua famiglia.