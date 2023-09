Valerio Scanu sposa il suo Luigi, in Campidoglio le nozze con l'ingegnere siciliano

Valerio Scanu ha finalmente coronato il suo sogno: ieri a Roma, con una celebrazione in Campidoglio, il matrimonio con il compagno Luigi Calcara, ingegnere originario di Castelvetrano ma residente nella Capitale.

Una storia d'amore cominciata tre anni fa sui social, quella tra Scanu e Calcara. Il primo contatto su Instagram, grazie a un commento di Luigi a una foto di Valerio. Da quel momento, è scoccata la scintilla che li ha portati a vivere la lunga relazione. I testimoni di nozze sono stati i fratelli dei due sposi, Fabio per Luigi e Alessandro per Valerio, oltre alle loro migliori amiche.

I preparativi per il grande giorno sono stati meticolosi, settimane di pianificazione per un giorno speciale. La scelta di Roma è stata un compromesso perfetto, poiché Luigi vive in città, mentre Valerio risiede poco fuori ai Castelli Romani. Una decisione che ha agevolato la partecipazione dei parenti di entrambi, provenienti dalla Sardegna e dalla Sicilia.

Luigi ha fatto una romantica serenata nel giardino della loro casa a Zagarolo, alla presenza delle rispettive famiglie e degli amici più cari. Ha interpretato la canzone "L'emozione non ha voce", quasi una risposta virtuale alla proposta che Valerio gli aveva fatto qualche mese fa dedicandogli "Ti sposerò perchè", diventata virale sul web.

Il giorno delle nozze è stato un evento indimenticabile anche per i 220 invitati presenti. Valerio Scanu, emozionato nel suo abito bianco con un lungo strascico e un papillon, e il suo Luigi hanno finalmente coronato il proprio sogno.