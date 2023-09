Liliana Segre compie 93 anni: festa in famiglia a Pesaro per la grande testimone della Shoah italiana

Liliana Segre compie oggi 93 anni e come sua abitudine ha deciso di festeggiare in famiglia, con i tre figli e i nipoti a Pesaro, dove trascorre il periodo estivo e dove già aveva festeggiato lo scorso anno. Tanti i messaggi di auguri alla senatrice a vita, deportata in un campo di concentramento, postati in rete e scritti utilizzando le sue parole. Così ha fatto il memoriale di Auschwitz, ad esempio, scrivendo che «l'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza».

«Da anni, ogni volta che mi sento chiedere: 'Come è potuto accadere tutto questo? Rispondo con una sola parola, sempre la stessa: indifferenza. Tutto comincia da quella parola. Gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono all’ombra di quella parola», ha scritto la Rete italiana antifascista. Auguri sono arrivati anche dal Pd che ha ricordato come "sopravvissuta all’odio nazifascista ha fatto della sua vita un esempio di impegno civile e sociale, dentro e fuori le istituzioni», da 'Che tempo che fà e Fabio Fazio con cui ha realizzato una trasmissione dal Binario 21, il binario sotterraneo della stazione Centrale di Milano da cui partivano i carri piombati con i deportati e che ora è diventato, grazie all’impegno di Segre, il Memoriale della Shoah. E ancora da Alessandro Gassman, da diverse sezioni dell’Anpi, dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Auguri anche sull'account Twitter del Senato della Repubblica alla senatrice a vita, presidente della Commissione Antidiscriminazioni.