Alessio e Claudia (dirigente comunale e maestra d'asilo) lasciano il lavoro e fanno il giro del mondo con 2 figli piccoli

A 36 e 35 anni lasciano il lavoro e partono per fare il giro del mondo con i i due figli piccoli. E' la storia di Alessio Sacchi e Claudia Casisa, di Civitanova Marche (Macerata). Lui ha dato le dimissioni da dirigente del Comune di Porto San Giorgio (Fermo), lei è in aspettativa dal lavoro come maestra d'asilo.

Il 29 settembre, assieme a Leonardo e Lorenzo di 2 e 6 anni, partiranno alla volta del Messico, che sarà la prima tappa di un lungo viaggio. "L'obiettivo è toccare i cinque continenti, iniziamo col Messico, poi il Costa Rica, il Sud America e poi vedremo, strada facendo, dove spostarci", raccontano Claudia e Alessio. In era post covid c'è stato chi ha lasciato lavori, anche sicuri, alla ricerca di occupazioni più soddisfacenti o di uno stile di vita che desse maggiore appagamento. Per la coppia di Civitanova Marche "la decisione di mollare tutto e partire è stata dettata dalla volontà di trascorrere un lungo tempo di qualità con i nostri bambini e sentiamo che questo è il momento giusto per farlo. Non è una fuga, ma un investimento sulla famiglia". Il più grande dei due bambini in questi giorni sarebbe dovuto andare in prima elementare: "Alle sua formazione scolastica penseremo noi - spiega la mamma - anche perché siamo stati sempre convinti che la scuola migliore sia il mondo e non quella che si svolge tra 4 mura". Intanto la coppia ha già aperto un blog - 4 Vite in Vacanza - e le rispettive pagine social su Facebook e Instagram, dove racconterà il loro giro del mondo.