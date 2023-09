Alcolock sulle auto, ecco cos'è e come funziona il dispositivo contro l'alcol previsto dal Codice della Strada

Tornano in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del codice della strada, con le nuove strette su guidatori ubriachi, drogati e distratti dal telefono. Con l'esame definitivo e il via libera di oggi, il disegno di legge potrà cominciare a ottobre il suo iter parlamentare. Le novità riguardano soprattutto la guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di stupefacenti, con un inasprimento delle pene per i recidivi.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Chi è già stato condannato e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo 0 come nuovo limite e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Per lui le pene per guida in stato di ebrezza sono aumentate di un terzo e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchina e a sue spese l'alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Che cos'è l'alcolock

Come suggerisce il nome, l'alcolock è un sistema che impedisce l'accensione di un'auto se il conducente risulta positivo all'alcol. Il nome tecnico dell'alcolock è ignition interlock device, un dispositivo collegato al sistema di accensione del motore e impossibile da rimuovere senza segnalazione alle forze dell'ordine.

Il funzionamento dell'alcolock

Per accendere il veicolo, il conducente deve soffiare nell'alcolock, che si sblocca solo se i livelli di alcol nel fiato sono inferiori alla soglia stabilita. Se il test supera tale soglia, l'auto rimane inutilizzabile, garantendo la sicurezza del conducente e degli altri.

Per riattivare l'auto, è necessario ripetere il test finché il tasso alcolemico non scende al livello accettabile. In Italia, l'alcolock verrà installato sui veicoli di coloro che sono stati sorpresi a guidare in stato di ebrezza, con una soglia di sblocco pari a zero. Ciò impedisce ai conducenti colti in flagrante una prima volta di guidare nuovamente in condizioni simili.

La normativa europea e l'installazione dell'alcolock

La disposizione italiana segue una direttiva comunitaria del 2022 cheimpone a tutte le case automobilistiche che commercializzano veicoli nell'Unione europea di predisporre una presa universale per l'installazione dell'alcolock su tutti i loro mezzi.. Questa misura mira a garantire una maggiore sicurezza stradale e a prevenire incidenti causati dall'ebbrezza al volante.