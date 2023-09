Giovanni Allevi in ospedale rassicura i fan: "Si avvicina il momento in cui ci incontreremo di nuovo, devo però ritrovare le forze"

Il celebre musicista e direttore d'orchestra Giovanni Allevi si prepara a fare il suo atteso ritorno sul palco, a seguito della diagnosi di mieloma che lo ha tenuto lontano dalle scene per oltre un anno. Nel giugno 2022, Allevi aveva rivelato di soffrire di questa malattia, che gli causava dolori così intensi da impedirgli di esibirsi. Malgrado i momenti di dolore e sconforto, ha sempre trovato nella musica la forza di andare avanti.

Prima della diagnosi, il pianista aveva già condiviso con i suoi fan i dolori che lo affliggevano durante le esibizioni, come in una serata al teatro Petruzzelli di Bari, descrivendo un persistente mal di schiena.

Di recente, Allevi ha rivolto un messaggio ai suoi fan sui social media, chiedendo loro ancora un po' di pazienza prima del suo ritorno sul palco: "Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell'applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze. Vi prego, aspettatemi ancora un po', cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell'infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo. Ancora un po' di pazienza... aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme".

Con questo toccante messaggio, Giovanni Allevi promette ai suoi fan un prossimo e emozionante ritorno alla musica dal vivo.