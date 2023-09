Maria Grazia Cucinotta e Rossella Brescia "separate alla nascita": l'incredibile somiglianza in un video sorprende i fan

"Come se fossero state separate alla nascita". Gli appassionati non hanno potuto ignorare la straordinaria somiglianza tra Maria Grazia Cucinotta e Rossella Brescia, particolarmente evidente dopo che, sui social media, la ballerina, nota anche come speaker radiofonica, ha condiviso un video per presentare la partecipazione di Brescia a "L’ingrediente perfetto", il programma condotto dall'attrice messinese e trasmesso su La 7.

L’affinità tra l'attrice e la ballerina è innegabile e ne sono perfettamente consapevoli, come dimostra la didascalia scelta da Rossella Brescia per il video: “Pranziamo insieme? Tra poco, alle ore 11, con mia 'sorella'”. La percezione è condivisa dai loro follower che commentano: “Sembrate davvero due sorelle".