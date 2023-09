Javi Serrano ingoia accidentalmente un'ape mentre si allena. Subito la corsa in ospedale. Non giocherà in Europa League

Durante una sessione di allenamento del club Sturm Graz, Javi Serrano, il centrocampista spagnolo di 20 anni in prestito dall'Atletico Madrid dall'estate scorsa, è stato coinvolto in un terribile incidente. La squadra austriaca, attualmente seconda in classifica nel proprio campionato a soli due punti dalla capolista Salisburgo, stava preparando il suo primo match nella fase a gironi dell'Europa League, in cui domani dovrà ospitare lo Sporting di Lisbona.

Nel centro di allenamento di Messendorf, si è scatenato il panico quando Serrano ha accidentalmente ingerito un'ape mentre si allenava con i suoi compagni. Il calciatore spagnolo è stato immediatamente sottoposto a cure mediche e sono stati applicati cubetti di ghiaccio per prevenire il gonfiore nella zona del collo. Successivamente, il giovane è stato trasportato in ospedale, dove fortunatamente è stato confermato che non è allergico alle api.

Nonostante l'assenza di allergie, Serrano è stato comunque trattato con cortisone per garantire che non ci fossero conseguenze più gravi oltre alla paura vissuta in quella situazione, che ha evocato i peggiori incubi. Il giovane centrocampista, in prestito dallo Sturm Graz all'Atletico Madrid fino alla prossima estate, con esperienze in tutte le selezioni giovanili spagnole fino all'Under 19, è ora in fase di guarigione. Tuttavia, per precauzione, non sarà incluso nell'elenco dei convocati per la prossima partita casalinga dell'Europa League che lo Sporting di Lisbona giocherà giovedì sera alla Merkur Arena.

La squadra, allenata da Christian Ilzer, arriva a questa partita con una serie positiva di cinque risultati consecutivi, dopo essere stata eliminata nel terzo turno delle qualificazioni di Champions dal PSV ad agosto. In seguito, lo Sturm Graz affronterà l'Atalanta nella terza giornata del Girone D dell'Europa League, poiché entrambe le squadre sono state inserite nello stesso gruppo, con l'Atalanta che giocherà domani sera a Bergamo contro il Rakow Częstochowa, quarta squadra del girone.