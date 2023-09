Cameriere denuncia: "20 euro per 6 ore di lavoro". E il video diventa virale

Venti euro per sei ore di lavoro da cameriere. La denuncia condivisa via social diventa virale mentre i sindacati parlano di uno spaccato «da Paese reale» e il consorzio "Modena a tavola" avverte: «Non siamo tutti così». Succede proprio nell’Emilia a tortellini e Lambrusco che un giovane decida di azionare lo smartphone e condividere una discussione con un ristoratore modenese.

Vuoi per esasperazione vuoi per vendetta, il racconto dell’apprendista cameriere che sarebbe stato pagato in nero ruota tutto attorno a quella banconota da venti euro che, assicura, in origine doveva essere da cinquanta o almeno quelli, rimarca, erano gli accordi iniziali fra i due. Ma venti euro per sei ore di lavoro in mezzo ai tavoli, scandisce l’autore del video, sono sfruttamento: «Mi stai sfruttando - le parole che infatti sono finite in rete lunedì pronunciate durante il confronto avvenuto tra il ragazzo e il "datore di lavoro" -. Non puoi darmi venti euro per sei ore di lavoro, sono stanco morto».

@chinwiii_730 Ridicoli siete non mi faccio mettere i piedi da nessuno dinche ho la coscenza pulita ♬ suono originale - chinwiii.730

Bastano pochi minuti e quelle immagini cominciano rimbalzare sul web, da un utente all’altro. Anche perché, confermano i sindacati Cgil, Cisl e Uil, il caso non sarebbe un’eccezione, anzi. Ma c'è di più. Nel video quando il ragazzo si rivolge al ristoratore contestando la misera paga, quest’ultimo replica sostenendo che si trattava soltanto di una prova, quindi, lascia intendere, la paga "vera" è un’altra cosa.

Il giovane ribatte però che altrettanto veri sono i tre euro l’ora (in realtà un pò meno) ricevuti in un turno di lavoro impegnativo, dalle diciotto a mezzanotte: «Sono stanchissimo, ho fatto avanti e indietro e non sono andato a rubare. Il lavoro nero lo pagano minimo otto euro l’ora». La situazione in parte si sblocca quando l’autore del video finito su "Tik Tok" avanza l’ipotesi di contattare la polizia e di testimoniare di aver lavorato senza essere minimamente in regola con l’accordo che per quattro ore sarebbero arrivati cinquanta euro.

A quel punto i cinquanta euro arrivano per davvero, ma la questione resta. Anche perché senza 'l'aiuto del pubblicò o senza l’eventuale intervento della polizia difficilmente i venti euro sarebbero più che raddoppiati. Constatazione che il giovane riassume in queste parole, a chiusura del girato: «Vergognatevi imprenditori italiani. Perché i ragazzi spacciano? Perché i ragazzi commettono reati? Per persone come queste. Anche i clienti mi hanno trattato male e stavo per piangere, tanto che una signora si è avvicinata e intenerita, mi ha lasciato la mancia». «Abusi e soprusi di questo tipo sono all’ordine del giorno - testimoniano Cgil, Cisl e Uil - lo vediamo in tanti settori, non solo in quello della ristorazione e anche a Modena, che è terra virtuosa».