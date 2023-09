Regala alla moglie 32 ettari di girasoli per il 50° anniversario di matrimonio: 1,2 milioni di fiori in segno d'amore

Lee Wilson, in occasione del suo 50° anniversario di matrimonio, ha deciso di fare qualcosa di straordinario per la sua amata moglie. Invece di regalare il classico mazzo di fiori che molti potrebbero aspettarsi in un'occasione simile, ha preso una decisione sorprendente: dedicare a sua moglie 32 ettari di girasoli. Questa vasta estensione di terra ospita circa 1,2 milioni di questi magnifici fiori, come ha rivelato lo stesso Wilson.

Raccontando la sua storia, Lee ha detto: "Stiamo celebrando il nostro 50° anniversario di matrimonio il 10 agosto e ho riflettuto molto su cosa regalare a mia moglie per questa occasione speciale. Lei ha sempre avuto un particolare affetto per i girasoli, e così ho pensato che quest'anno fosse il momento perfetto per piantarli in suo onore." Con quest'idea in mente, Lee ha collaborato con suo figlio per seminare i girasoli nel mese di maggio, gestendo con maestria a mantenere l'intera operazione un segreto per Renee.

Con il passare del tempo, il campo si è trasformato in un spettacolare mare di fioriture giallo brillante. Si trova sul lato sud dell'autostrada 54, a soli quattro miglia fuori dalla città di Pratt, Kansas, dove i Wilson hanno la loro residenza. Questo luogo è diventato rapidamente un punto di riferimento e un'attrazione per molte persone che desiderano vedere da vicino questi affascinanti fiori. È interessante notare che i girasoli sono anche il fiore ufficiale dello stato del Kansas.

Renee Wilson, ovviamente emozionata e toccata dal gesto del marito, ha commentato: "Mi ha fatto sentire davvero speciale. Non avrei potuto immaginare un regalo di anniversario più perfetto di un intero campo di girasoli." La storia d'amore dei Wilson è lunga e affascinante; sono insieme sin dai tempi del liceo. Lee ha anche ricordato con affetto il loro primo appuntamento, una festa di pattinaggio, dove ha capito che Renee era probabilmente la donna della sua vita.