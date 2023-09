Ecco chi è Giovanna Boccalini Barcellona celebrata dal doodle di Google: partigiana e pioniera del calcio femminile

Oggi, il doodle di Google omaggia una figura emblematica dell'Italia del Novecento: Giovanna Boccalini Barcellona. Il nome potrebbe non essere familiare a molti, ma la sua storia, quella di una partigiana e pioniera del calcio femminile, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama italiano.

Nata a Lodi il 24 settembre 1901 e scomparsa ad Osnago il 24 giugno 1991, Boccalini ha tracciato un sentiero di resilienza e lotta. Nel 1933, appassionata di calcio e con un'indole rivoluzionaria, ha fondato la prima squadra di calcio femminile in Italia, il Gruppo calcistico femminile milanese. Ma non si è fermata qui: Giovanna Boccalini ha anche contribuito alla creazione dei Gruppi di difesa della donna, un collettivo femminista dedito ai diritti delle donne e alla loro emancipazione.

Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, Boccalini ha alzato ancora di più la sua voce. Si è unita alle fila della Resistenza Italiana, combattendo contro il fascismo. Il suo impegno l'ha vista iscriversi nel 1943 al PCI e, al termine del conflitto, ha assunto ruoli di prestigio come commissaria alla previdenza e all’assistenza e membro del CLN in Lombardia. Dal 1949 al 1954, ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente dell'INPS.

La sua vita e il suo lavoro non sono passati inosservati. Nel 1965, ha ricevuto la Medaglia d'oro per aver fatto parte del CLN Lombardo, e successivamente il Premio Mimosa d'oro. In segno di riconoscimento, nel 2021, il Comune di Milano ha intitolato una via del Parco Sempione alle calciatrici del 1933, rendendo omaggio a Boccalini e alle sue colleghe.

La storia di Giovanna Boccalini Barcellona è una storia di passione, coraggio e determinazione. Una storia che, grazie all'omaggio di Google, viene oggi celebrata e ricordata da tutti gli italiani.