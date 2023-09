La decisione di Meta, via 45mila contenuti da Facebook Italia: "Disinformazione". TikTok rimuove in Italia in 6 mesi 1,3 milioni di account fake

Meta ha rimosso in Italia nel primo semestre del 2023 oltre 45mila contenuti da Facebook e 1.900 da Instagram per disinformazione «dannosa per la salute o di interferenza elettorale o sui censimenti». Il dato italiano è il più alto tra i Paesi Ue, e nel caso di Facebook pari a quasi un terzo dei 140mila totali e poco meno di un terzo per i 6.900 totali rimossi da Instagram. E’ una delle molte informazioni contenute nel report pubblicato da Meta in base al Codice di condotta Ue contro la disinformazione pubblicato oggi.

Nel primo semestre del 2023 TikTok invece ha rimosso in Italia oltre 1,3 milioni di profili falsi, seguiti da 6,9 milioni di utenti al momento della cancellazione. Nell’intera Ue i profili falsi rimossi sono stati nello stesso periodo pari a 5,88 milioni. E’ una delle informazioni contenute nel report pubblicato dal social cinese in base al Codice di condotta Ue contro la disinformazione pubblicato oggi.