Polemiche sullo spot Esselunga, Giorgia Meloni lo difende. Il pubblicitario De Martini: un'opera d'arte

«Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante». Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un immagine del cortometraggio della campagna pubblicitaria di Esselunga.

Brambilla, la Esselunga accende i fari su un disagio dimenticato

«Il disagio psicologico di bambini e adolescenti figli di coppie separate è troppo spesso dato per scontato, e dimenticato, nella nostra società, come se fosse una conseguenza naturale e irrimediabile della fine di un rapporto. Esselunga accende i fari su questo disagio: è un’ottima cosa che l'attenzione sul tema sia richiamata da un’impresa che gestisce la prima catena di supermercati introdotta in Italia, ben radicata nel Centro e Nord del Paese, dove tradizionalmente i matrimoni 'tengonò di meno». Così Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l'adolescenza, commenta lo spot di Esselunga con i genitori separati che sta facendo discutere sui social. «Mi sembra un esempio virtuoso di comunicazione che coniuga l'attenzione al sociale con una spiccata sensibilità - aggiunge - parlando di un tema sempre di grande attualità. Grazie a Esselunga, alla famiglia Caprotti e a tutti coloro che hanno lavorato per produrre questo spot, peraltro caratterizzato da toni delicati e commoventi».

Calenda: siamo decerebrati, meritiamo l'estinzione

«Oggi la ruota della perdita di tempo della politica italiana si è fermata sulla casella spot. Cosa ci dice quello spot? Niente. Tranne che a Esselunga sanno davvero fare il loro lavoro. Ora ci sarebbe il problema della sanità, Non c'è lo spot ma ci sono le liste d’attesa. Siamo un branco di decerebrati e meritiamo l’estinzione». Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo sul dibattito innescato dalla pubblicità di un noto supermercato.

Il pubblicitario De Martini: "Lo spot Esselunga? Un'opera d'arte"

Sullo spot Esselunga, al centro di un dibattito anche politico, l’esperto non ha dubbi: "E' una piccola opera d’arte - dice Alberto De Martini, ceo di Conic, esperto di comunicazione e saggista - che non sorprende visti gli autori che sono tra i più bravi creativi italiani di sempre e vista l’azienda, che ha sempre accolto la bellezza nella sua pubblicità". Secondo De Martini 'dal punto di vista tecnico va segnalata la volontà e la capacità di creare una narrazione coinvolgente che regge, anzi si fa forza, di una durata insolita e quindi sfidante: due minuti. Inoltre, una storia che riesce a trasmettere l’attenzione verso il prodotto come attenzione verso le personè. La conclusione di De Martini evoca le polemiche, che a lui sembrano evidentemente, pretestuose: 'Lasciamo che i soliti invidiosi critichino, per il gusto di farlo. La famiglia raccontata è credibile, rappresentativa di una realtà molto diffusa, e il tema della separazione è trattato con garbò.