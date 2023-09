Previsione Istat: la popolazione italiana diminuirà a 58,1 milioni nel 2030

Le nuove previsioni sul futuro demografico del Paese, secondo l’Istat vedono la popolazione in decrescita: da 59 milioni al primo gennaio 2022 a 58,1 mln nel 2030, a 54,4 mln nel 2050 fino a 45,8 mln nel 2080.

In crescita le famiglie ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con figli, più coppie senza: entro il 2042 solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà.