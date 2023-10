E' morto Tommasino Accardo, storica spalla di Fiorello

E’ morto all’età di 84 anni Tommasino Accardo, protagonista di numerosi spot pubblicitari e spalla di Rosario Fiorello in tv. «Ciao Tommasino», lo ha salutato lo showman siciliano sui social postando una foto che li ritrae insieme. Aveva avuto grande successo la serie di spot che avevano girato insieme per una compagnia telefonica.

Accardo, originario del Trapanese (era nato a Gibellina), era noto al grande pubblico per il suo baffetto, il volto buffo e l’immancabile coppola che lo connotavano da siciliano. Viveva a Mentana, in provincia di Roma, ed era comparso in spettacoli tv come il varietà «Stasera pago io» e alcuni episodi di «Boris». Nel 1985 aveva recitato nel film «Mezzo destro mezzo sinistro-2 calciatori senza pallone» con Gigi e Andrea.