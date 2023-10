Osimhen, arriva un Cicciobello dedicato all’attaccante nigeriano al costo di 70 euro

Osimhen fa ancora parlare di sé. Questa volta non per il rinnovo o qualche altro Tik Tok. Giochi Preziosi ha messo sul mercato un Cicciobello dedicato all’attaccante nigeriano al costo di 70 euro.

Tutto riporta a lui, dalla mascherina ai capelli tagliati con il ciuffo biondo. Non ci sono dei loghi che riportano al Napoli ma il club azzurro, che non ha autorizzato la vendita del bambolotto, ha chiesto il ritiro del prodotto per tutelare l'immagine di un suo tesserato.