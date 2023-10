Chiara Ferragni lancia un concorso per incontrarla: "Spendete almeno 150 euro nel mio store romano"

L'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni ha lanciato un contest che ha suscitato non poche polemiche. La Ferragni ha annunciato su Instagram un'iniziativa legata al primo negozio romano del suo brand: coloro che spenderanno almeno 150 euro avranno la possibilità di partecipare a un sorteggio per vincere un ingresso a un esclusivo cocktail party d'inaugurazione previsto per novembre. La notizia ha generato subito reazioni contrastanti sui social media.

Nonostante la Ferragni sia nota per la sua disponibilità a incontrare i fan, come dimostrato da numerosi video pubblicati dalla stessa influencer nei quali incontra liberamente i suoi follower in vari luoghi d'Italia, la decisione di legare l'opportunità di un incontro a una spesa di almeno 150 euro è stata vista in modo critico da una parte del suo pubblico.

I fan si sono espressi sui social, sottolineando come il vincolo economico possa rappresentare una barriera effettiva al contatto diretto con la Ferragni e segnalando una certa delusione per la scelta della nota influencer e imprenditrice.