Si candida via Instagram, diventa dottoressa di famiglia. La storia di Eleonora Pagliaro

Si candida via Instagram e diventa la nuova dottoressa di famiglia di Mira, nel Veneziano. Eleonora Pagliaro si trasferisce da Roma alla Terraferma lagunare grazie alla campagna di reclutamento dei medici dell’Ulss 3 Serenissima: è la terza professionista individuata tra le quasi quattrocento candidature, dopo i nuovi dottori di base già assegnati ai sestieri di San Marco e Castello, ma è la prima a scegliere la provincia.

Dottoressa di famiglia a tutti i costi: due anni di tentativi per entrare a Medicina; un trasferimento a Roma per studiarla; sei anni sui libri sostenuta da due carrozzieri miresi, mamma e papà; un cuore salvato al padre grazie a quei libri; una tesi in anatomia patologica; il sogno di tornare a casa; l’illustrazione della campagna reclutamento medici dell’Ulss 3 che gira tra i neolaureati dell’Università della capitale e un suo messaggio via Instagram per candidarsi.

"Ho scritto su Instagram al presidente Luca Zaia il 30 agosto, dopo la campagna di reclutamento internazionale lanciata dalla Regione Veneto per cercare di attrarre nuovi medici di medicina generale disposti a lavorare a Venezia e provincia», racconta la dottoressa. Poi è accaduto l’inaspettato. «Non speravo in una risposta e pensavo già di muovermi per le vie più ufficiali, tramite mail - aggiunge parlando con l’ANSA - invece, con sorpresa, in poche ore attraverso la piattaforma social è arrivata la risposta di Zaia che mi ha messo in contatto con le strutture dell’Ulss3 e il sogno si è avverato». Così dopo anni di studi a Roma, grazie ad un messaggio social, «sono riuscita a tornare a lavorare nel mio Veneto. I primi tifosi sono stati i miei familiari, originari proprio di Mira, dove hanno una carrozzeria».

Pagliaro promuove a pieni voti la campagna di reclutamento medici. «È stata efficace, sono state le mie colleghe del Lazio, tramite passaparola, a informarmi di questa possibilità dopo averla appresa dal web. Ringrazio il presidente Zaia - conclude - per la velocità d’azione e l’Ulss 3 per avermi dato fiducia. Ho già iniziato a Mira l’attività ed incontrato i primi pazienti». La dottoressa inizia con 1.140 assistiti. Ex campionessa agonistica di nuoto (fondista), 29 anni, ultima di tre sorelle. "Se penso che è partito tutto da un mio messaggio via social e che dopo poche settimane mi trovo a fare il lavoro dei miei sogni, proprio qui, ancora non ci credo. Io vorrei seguire i miei nuovi pazienti, che sono anche miei concittadini, per tutto il loro percorso di vita». Nei due anni di tentativi per entrare alla facoltà di medicina «mi sono rimboccata le maniche lavorando alla carrozzeria di famiglia e continuando a studiare per passare il test», racconta e conclude: «Questo è un sogno che non ha valore».