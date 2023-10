Presto su Android si potrà accedere a due account WhatsApp sullo stesso telefono

Presto ci sarà la possibilità di effettuare l'accesso con due account WhatsApp contemporaneamente nel medesimo cellulare. Per passare da un account all'altro, come quello di lavoro e quello personale, non si dovrà più disconnettersi ogni volta, portarsi dietro due telefoni o temere di inviare messaggi dal posto sbagliato.

Per configurare un secondo account, però, necessitano un secondo numero di telefono e un'altra scheda SIM o un telefono che supporta più SIM o eSIM. A questo punto, basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al proprio nome e cliccare su "Aggiungi account". Si ppotranno inoltre controllare le impostazioni sulla privacy e le notifiche su ciascun account.