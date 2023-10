Tiziano Ferro: “Pago la mia sincerità. Avrei potuto mettermi una fidanzata accanto e far tacere gli omofobi”

Duro sfogo di Tiziano Ferro sui social contro alcuni articoli omofobici apparsi dopo l’annuncio del suo divorzio dal marito Victor Allen e della decisione di dedicarsi soprattutto ai due figli, Andreas e Margherita. «Loro possono scrivere quegli articoli di merda - punta il dito il cantante in un video - semplicemente perché io sono stato sincero, perché io avrei potuto mentire, mettermi una fidanzata accanto e farli tacere, anche se poi tutti sapevano la verità. Per cui facessero poco i gradassi: io sto pagando la mia sincerità».

«Non c'è niente di eroico nell’utilizzare la mia verità per esprimere la propria omofobia, per esempio», sottolinea Ferro. "E questo è un gesto talmente vile e stupido, che a me viene da ridere. A me viene da guardare queste persone e dico: bravi, ve l'ho detto io. Io vi ho dato il pane per potermi attaccare e voi lo utilizzate. Pensate quanto siete scemi. Non è che avete fatto una scoperta, non è che avete fatto un lavoro di indagine. Non è che mi avete smascherato. Per cui la verità è che queste persone si definiscono già per le azioni che fanno, prima che per il contenuto delle cose che dicono». «Bisogna ricordarselo - avverte - e rendersi conto che c'è invece un oceano di persone che giovano del fatto che tu esisti e crei rappresentanza, e la rappresentanza è quella che è mancata sicuramente alla mia generazione».