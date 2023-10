Andrea Giambruno, la sua "nuova vita" riparte... senza ciuffo

Andrea Giambruno, noto per il suo distintivo ciuffo e ex compagno di Giorgia Meloni, ha deciso di cambiare look tagliandosi il ciuffo dopo aver lasciato la conduzione di "Diario del Giorno".

Questa decisione sembra segnare un nuovo capitolo nella sua vita, come suggerito dalla foto con il nuovo taglio di capelli condivisa dal suo barbiere di fiducia, Gennaro Capasso, su Instagram. Giambruno aveva precedentemente espresso orgoglio per il suo ciuffo, difendendolo dagli attacchi e sottolineando di non avere intenzione di cambiarlo nonostante le critiche. I recenti eventi e la rottura con la Meloni, però, potrebbero aver influenzato la sua scelta di rinnovarsi.