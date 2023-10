Sabrina Durán, la narco influencer star di TikTok uccisa in un agguato in pieno giorno

L’omicidio in pieno giorno di una ragazza conosciuta per essere una "narco-influencer" ha riportato al centro dell’attenzione in Cile il problema dell’aumento della criminalità organizzata legata al traffico di droga e della diffusione di una cultura giovanile legata a questo contesto.

La ragazza, Sabrina Duran Montero, 24 anni e varie condanne per spaccio al suo attivo, è stata uccisa ieri da sicari a bordo di un auto, intercettata in una via del quartiere Padre Hurtado, alla periferia di Santiago.

L’ipotesi degli inquirenti è che l’omicidio sia una rappresaglia per colpire la sua compagna, Antonella Marchant, leader di una gang dedita al traffico di droga. Montero era conosciuta nell’universo giovanile che gravita intorno alle gang per le sue pubblicazioni su tik-tok iniziate mentre scontava una pena in carcere, lo stesso dove ha conosciuto Antonella. Proprio per combattere l’espansione di questa "narco-cultura» il governo aveva ordinato la demolizione di almeno 30 mausolei dedicati a criminali deceduti e aveva proibito lo svolgimento dei cosiddetti «narcofunerali» nella provincia di Santiago.