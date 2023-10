Fedez da Fazio: il bonus psicologo va ampliato e finanziato. Ancora ascolti record per "Che tempo che fa"

Ancora record per i dati auditel di ieri per la terza puntata di «Che tempo che fa» di Fabio Fazio sul Nove che ha visto tra gli ospiti Fedez ed Elly Schlein: 2.135.000 telespettatori, per il 10,68% di share.

Fedez ha affrontato temi importanti riguardanti la salute mentale. Durante la trasmissione, il cantante ha esposto la necessità di consolidare, estendere e finanziare adeguatamente il bonus psicologo, ricevendo l'appoggio del senatore del Partito Democratico, Filippo Sensi.

Fedez, giunto in trasmissione dopo un divertente scherzo orchestrato da Fiorello, ha condiviso il suo personale percorso di lotta contro i problemi di salute mentale, amplificando il messaggio sulla loro rilevanza e sull'urgenza di prestare attenzione e risorse a chi ne soffre. In particolare, ha sottolineato come la salute mentale debba essere considerata una priorità assoluta e come sia necessario un intervento immediato da parte del governo.

Durante la trasmissione, il cantante ha anche riflettuto su come la malattia abbia inciso sulla sua percezione del tempo e dell'importanza della cura delle ferite, sia fisiche che psicologiche. Ha inoltre condiviso un commovente aneddoto riguardante una conversazione con Gianluca Vialli, che lo ha aiutato a trovare forza e consapevolezza nei momenti difficili.

Fedez e sua moglie si stanno attivamente impegnando in iniziative a supporto di chi è affetto da malattie mentali, evidenziando l'allarmante numero di adolescenti che lottano contro queste patologie e la necessità di interventi concreti. L'artista ha anche criticato aspramente il modo in cui i media trattano le questioni legate alla salute mentale, chiedendo una maggiore responsabilità e attenzione nel veicolare messaggi rispettosi e costruttivi.