Chiara Ferragni imita Sharon Stone per Halloween, il video dell'iconico accavallamento delle gambe è virale

La festa Halloween si è trasformata negli ultimi anni in una vera e propria passerella per celebrità e influencer che non perdono occasione per mostrarsi nei panni di personaggi famosi o scene iconiche. E Chiara Ferragni, noto volto del mondo digital e imprenditrice di successo, non fa eccezione.

Dopo aver indossato i panni della celebre famiglia di Mario Bros e aver reso omaggio all’indimenticabile Britney Spears, la Ferragni ha deciso di sorprendere ancora una volta i suoi numerosi follower. Quest'anno, la sua scelta si è concentrata su un personaggio che ha segnato la storia del cinema: Sharon Stone in "Basic Instinct".