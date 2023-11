Alessandro Cecchi Paone si (ri)sposa: nozze con Simone Antolini il 22 dicembre

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano il 22 dicembre. Ecco allora finalmente la data delle nozze: ad annunciarla è lo stesso giornalista e conduttore tv che ha inoltre comunicato che le nozze saranno celebrate nella nella sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli. Cecchi Paone ha 61 anni mentre Simone ne ha 23 ed è uno studente universitario. I due stanno insieme da due anni.

Seconde matrimonio per Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ci prova dunque per la seconda volta, è stato infatti sposato per oltre 10 anni con Cristina Navarro: ''La cerimonia - racconta in esclusiva all'Adnkronos - verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili''.