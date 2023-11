Chiara Ferragni dona il sangue: "Fatelo anche voi"

Ha fatto la sua prima donazione di sangue Chiara Ferragni, che nelle sue storie su Instagram ha invitato a fare altrettanto. Una donazione fatta al Policlinico di Milano, dopo che a fine settembre proprio delle trasfusioni di sangue hanno salvato la vita al marito Fedez, che aveva avuto una emorragia interna a causa di ulcere intestinali. E lei stessa lo ha ricordato ringraziando tutti i donatori "che lo fanno da tanto tempo e hanno salvato migliaia di vite, compresa quella di Fede». «Si pensa sempre che gli ospedali abbiamo tantissimo sangue a disposizione ma non è così. Quindi è molto importante donare. Se ci avete pensato e non lo avete mai fatto, come me - ha aggiunto - forse questo è il momento giusto. Spero che tanti di voi facciano lo stesso».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ferragni nelle sue storie ha detto di essere andata all’associazione degli amici di sangue del Policlinico per fare oggi la sua prima donazione ricordando però che ci sono «tantissime associazioni e realtà per le donazioni su tutto il territorio nazionale, fra cui Avis». Ha poi spiegato che se si è fatto un tatuaggio basta aspettare quattro mesi prima di fare una donazione, che gli uomini possono donare quattro volte all’anno e le donne due volte l’anno. «È molto comodo per tutto, molto veloce e assolutamente non doloroso. Ed è fantastico - ha sottolineato - perché una sacca di sangue che tu doni aiuta come minimo tre persone, a volte anche di più, e viene utilizzato anche per la ricerca». Inoltre «diventare donatore è molto importante perché sei sempre sotto controllo, fai sempre uno screening ad ogni donazione» ha ricordato. Un video con sotto l’appello «c'è sempre bisogno di sangue. Grazie a tutti i donatori».

Avis: per le donazioni di sangue l'attenzione è puntata sui giovani

Nel confronto tra i primi nove mesi del 2022 e quelli del 2023 il sistema sangue 'reggè: vi è anzi un vantaggio seppur lieve nella raccolta di globuli rossi (sangue intero), mentre appare più marcato per il plasma. L'attenzione è rivolta ai giovani, in quanto nel 2022 nella fascia tra i 18 e i 45 anni i donatori sono risultati in calo del 2%.

A fare il punto è Avis, Associazione volontari italiani del sangue, dopo l’appello lanciato da Chiara Ferragni a diventare donatori. Anche tra gli adolescenti i dati sono poco incoraggianti: una recente indagine Avis, effettuata su un campione di 5.600 ragazzi, rileva che solo il 38% sarebbe intenzionato a donare al compimento della maggiore età. Un dato in flessione di oltre 10 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione, effettuata solo due anni fa.

A farla da padrona sono alcune paure come quella dell’ago che riguarda l’80% dei giovani, la vista del sangue oppure il timore di svenire durante o dopo il prelievo. I dati raccolti da Avis nel corso di numerosi incontri con ragazze e ragazzi under 25 dimostrano che le informazioni in loro possesso sono molto frammentarie e questo li spingerebbe spesso ad auto escludersi, nell’errata convinzione di non essere idonei alla donazione.

Circa il cosiddetto effetto Fedez, legato alle dichiarazioni del rapper in favire delle donazioni di sangue all’indomani delle dimissioni dall’ospedale per delle complicanze legate all’operazione per un tumore neuroendocrino che lo aveva colpito, per l’associazione «è ancora presto per dire in che misura ci sia stato: bisognerà attendere ancora pochi giorni per avere i dati di ottobre e capirne l’entità». Comunque, guardando i dati diramati nelle scorse settimane dal Cns, Centro nazionale sangue, Avis sottolinea che nel periodo gennaio settembre 2023 si è registrato quasi un punto percentuale in più (0,9%) di unità di globuli rossi raccolte, seppur il vantaggio conquistato si stia assottigliando e vi sia stato un rallentamento anche nel mese di settembre. La raccolta di sangue intero sta quindi andando bene, il plasma ancora di più. Rispetto alla finestra gennaio-settembre 2022, infatti, nei primi nove mesi di questo 2023 sono stati conferiti 649.215 chili di plasma che valgono un +4,7%.