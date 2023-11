Accuse delle ex per il tennista Alexander Zverev: ma lui smentisce tutto

Il tennista Alexander Zverev sta vivendo un periodo difficile: è stato accusato da due ex fidanzate. Una di loro sostiene di essere stata vittima di violenza domestica. La prima a parlarne è stata Brenda Patea, che ha annunciato di essere incinta e sostiene che Zverev sia il padre del bambino. Nonostante la gravidanza non fosse prevista, Brenda ha dichiarato di essere determinata a garantire un ambiente armonioso per il bambino e di essere pronta a crescerlo da sola. Zverev sembra essere intenzionato a prendersi le sue responsabilità come padre, annunciando la sua attesa per la nascita del bambino sui social media. La relazione tra Zverev e Patea è terminata ad agosto, dopo quasi un anno di frequentazione. Brenda afferma che Zverev sia scomparso e diventato irraggiungibile.

Inoltre, un'altra ex fidanzata di Zverev, Olga Sharypova, lo ha accusato di comportamenti violenti durante la loro relazione di circa 9 mesi, che è terminata nel 2019. In un'intervista rilasciata in Russia, Sharypova ha dichiarato che Zverev era spesso violento nei confronti di lei e ha descritto un episodio in cui avrebbe cercato di soffocarla con un cuscino. Zverev, al tempo, aveva motivato la fine della loro relazione con "molte cose complicate". In seguito, Sharypova ha pubblicato un post su Instagram affermando di essere stata picchiata e ha dichiarato di non voler più tacere. Gli episodi descritti risalgono a agosto del 2018. La Sharypova ha spiegato di aver aspettato fino ad ora a parlare per paura delle possibili conseguenze.

Zverev si è dichiarato sorpreso dalle accuse e le ha premurose infondate. Tuttavia, ora anche Brenda Patea ha condiviso le sue esperienze, affermando che Zverev era geloso e controllava il suo telefono, a volte reagendo con violenza fisica anche per piccole cose. Inoltre, ha sostenuto di aver ricevuto un'offerta finanziaria da parte del legale di Zverev, insieme alla possibilità di vivere in una delle sue case, in cambio del suo silenzio. Brenda ha dichiarato di aver rifiutato questa offerta.