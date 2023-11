C'era una volta la Bobo Tv, l'annuncio di Vieri: “Da oggi sarò solo, senza Adani, Cassano e Ventola”. E Lele cita Ciro l'immortale...

“Da oggi ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Lele, Antonio e Nick (Adani, Cassano e Ventola: ndc) per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi”. Con una frase sibillina Bobo Vieri, ex centravanti dell'Inter e della Nazionale, chiude il primo capitolo della Bobo Tv, canale di approfondimento sulle vicende calcisticce, esperienza che aveva avviato assieme agli ex compagni di squadra. Un gruppo molto affiatato, ma evidentemente qualcosa ha portato il quartetto alla rottura. E adesso, cosa accadrà?

Il primo a “replicare” tra i tre freschi d'addio è stato Lele Adani che, attraverso i suoi canali social, ha citato una frase pronunciata da Ciro nel film ‘L'immortale’: “Il terremoto è volere di Dio, fa bene alla terra. Come quando una persona accumula e accumula, se non si sfoga poi muore. Il terremoto è una cosa buona”.