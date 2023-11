VivaRai2!, Fiorello: "Baricco per il dopo Augias? La Rai è impazzita. Non toccate Ranucci, sono con lui a prescindere"

Terza puntata di 'VivaRai2!', lo show mattutino di Fiorello che da questa settimana è tornato a suonare la sveglia di 'mattina presto' su Rai2. Lo showman si è avventurato nella consueta, improbabile, rassegna stampa: oggi il focus, tra gli altri, è stato su alcuni conduttori del mondo Rai.

"A Insinna 'L'eredità' di Insegno, idea Baricco per il dopo Augias. Ma io dico: Rai, siete pazzi? State prendendo un pluri-laureato, uno scrittore? Ci stiamo liberando della cultura e adesso la fate tornare?", ha ironizzato Fiorello facendo riferimento ai precedenti commenti sulla 'fuga di cervelli' dalla Rai. "Mi dicono Insegno verso La7, la rete più corta del telecomando: farà 'Il Mercante al Museo'", ha aggiunto.

'Fiore' si è poi 'spostato' su Rai3: "Ho saputo che oggi Ranucci dovrebbe venire in Commissione di vigilanza. Chiedo di non toccare Ranucci, qualsiasi cosa abbia detto o abbia fatto. Se ci levate anche Ranucci da Rai3 è finita. Sigfrido, noi siamo con te: vai lì e fatti sentire. Io sono con lui, a prescindere", ha concluso.

Non poteva mancare la satira politica: "Meloni ieri ha incontrato Rama per la questione migranti, c'è intesa per due centri in Albania. L'opposizione protesta e dice 'faranno dei lager'". Fiorello ha dunque chiuso ironizzando: "Sicuramente in Albania staranno meglio di come si sta negli stabilimenti Amazon nel periodo di Natale...".