I dolci di San Martino: i ravioli al vino rosso. RICETTA E INGREDIENTI

Domani sabato 11 novembre si festeggia la ricorrenza di San Martino. In pieno autunno, con l'arrivo dei primi freddi e con le piogge che si presentano sempre più abbondanti, cosa c'è di meglio se non preparare un buon dolce fatto in casa all'insegna della tradizione appunto di San Martino?

I ravioli di San Martino

Ingredienti

1 kg di farina, 2 mestoli d'olio, 1 mestolo d'acqua, un mestolo di vino rosso, buccia d'arancia e limone, una bustina di lievito per dolci, olio per friggere.

Fate bollire un mestolo d'acqua con la buccia d'arancia tagliata sottile. Preparate la farina e fate la classica fontana con lievito, acqua bollente olio e vino rosso. Impastate fino ad ottenere un prodotto omogeneo e comunque non troppo morbido. Dalla pasta iniziate a ricavare dei bastoncini di pasta e tagliate in dei pezzi lunghi dai 3 ai 5 cm. Fateli poi rotolare su un "pettine" o al limite sui lobbi di una forchetta. Dopo aver terminato la preparazione e dopo che la pasta ha riposato un po' potete iniziare a friggere i vostri ravioli. in abbondante olio (meglio se d'oliva, altrimenti il classico olio per friggere). Posizionate i vostri ravioli su della carta assorbente in modo che non rimangano impregnati d'olio e fateli raffreddare.