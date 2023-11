E' morto Daisaku Ikeda, fondatore della Soka Gakkai: 14 milioni di fedeli in tutto il mondo

È morto in Giappone Daisaku Ikeda, presidente onorario della comunità buddista internazionale Soka Gakkai e presidente della Sgi Soka Gakkai Internazionale, che stamani ha diramato una nota ufficiale, in tutte le sedi Soka nel mondo, compresa quella in Italia, Paese dov'è stata fondata alla fine degli anni Sessanta. «Ikeda - si legge - è partito per una montagna sacra nel cuore della notte del 15 a causa della vecchiaia nella sua casa nel quartiere di Shinjuku, a Tokyo. Aveva 95 anni.

Il funerale si è svolto il 17 come funerale di famiglia a cui hanno partecipato solo i parenti stretti. Sensei Ikeda sposò la fede buddista a 19 anni. Ha studiato sotto il secondo presidente, Josei Toda. Ha dedicato la sua giovinezza a realizzare l’aspirazione del suo mentore per kosen-rufu, la pace sulla terra, e all’età di 32 anni è diventato il terzo presidente della società, succedendo al signor Toda.

Da allora, ha lavorato instancabilmente per promuovere kosen-rufu a livello globale, trasformando la società in una motore di pace che si diffonde in 192 Paesi e regioni.

I funerali della società si terranno per i soci il 23 novembre, con una trasmissione simultanea dalle sale di tutto il Paese. Successivamente si terrà una festa d’addio. Analoghe manifestazioni si terranno nelle centinaia di sedi Soka in tutto il mondo che riuniscono circa 13,5 milioni di fedeli, dieci dei quali in Giappone.