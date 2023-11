Gazzetta del Sud lancia il canale WhatsApp, un filo diretto con i lettori

Gazzetta del Sud apre una nuova frontiera nella comunicazione con i suoi lettori. Da oggi, è possibile iscriversi al nostro canale WhatsApp, un servizio esclusivo che permetterà di ricevere gli aggiornamenti principali direttamente e in tempo reale. Questa iniziativa è pensata per chi desidera restare costantemente informato sugli avvenimenti chiave di Messina e delle province calabresi, ovvero Reggio, Cosenza, Catanzaro, Vibo e Crotone.

Il nuovo canale di comunicazione si configura come un ponte diretto tra il giornale e il pubblico, garantendo non solo velocità ma anche interattività. Gli iscritti avranno la possibilità di ricevere notifiche per le notizie di maggior rilievo, eventi in diretta, aggiornamenti sul traffico, allerte meteo e tutto ciò che è di vitale importanza nella vita quotidiana dei cittadini.

L'iscrizione è semplice e immediata, basta cliccare su questo link: https://whatsapp.com/channel/0029VaDthb21HspsviOKTE2i

In un'epoca in cui l'informazione viaggia a ritmi sempre più veloci, Gazzetta del Sud arricchisce la propria offerta editoriale con un servizio all'avanguardia, progettato per soddisfare le esigenze del lettore che non si accontenta di essere semplicemente informato, ma desidera essere parte del dialogo.

Non perdere l'opportunità di essere sempre informato: iscriviti oggi stesso al nuovo servizio di aggiornamenti live della Gazzetta del Sud e diventa protagonista dell'informazione nella tua regione.