Riunitisi a Roma, un centinaio di sostenitori del terrappiattismo - come riferisce Repubblica - hanno esplorato nuove dimensioni di questa controversa visione del mondo. La conferenza, che ha visto un'ampia partecipazione sia in presenza che online, è stata dominata dalla figura carismatica di Gabriele Ceracchini, conosciuto come ShinSekai.

La giornata, sotto il titolo "Terrarum – Rivelazioni sulla forma della Terra!", non si è limitata alla consueta discussione sulla morfologia terrestre. È emerso un intrigante intreccio tra ideologie religiose e politiche, con Ceracchini che propone la creazione di uno stato parallelo, un'entità distinta e autonoma rispetto allo Stato italiano.

Oltre alla politica, si è discusso anche di pratiche alimentari uniche, come il consumo giornaliero di una mela, simbolo di un rituale che sottolinea l'unicità del gruppo. Questi aspetti hanno trasformato il convegno in un evento che trascende le consuete narrative del terrappiattismo.

L'ambizione più sorprendente di Ceracchini è stata quella di trasformare ShinSekai in un culto religioso istituzionale. Cercando di sfruttare le disposizioni della Costituzione italiana, mira a ottenere benefici fiscali e la possibilità di stabilire una struttura legale indipendente, con propri luoghi di culto e scuole.

Questa nuova direzione nel terrappiattismo segna un'evoluzione significativa del movimento, che ora si estende oltre la teoria cospirazionista, aspirando a un ruolo più strutturato nella società. La reazione del pubblico e delle istituzioni a queste ambizioni rimane da vedere, ma è chiaro che il convegno ha segnato un nuovo capitolo nella storia di questa corrente di pensiero.