La "maledizione" dei Jalisse, esclusi anche al Festival di Sanremo 2024: è la 27esima volta

Il duo dei Jalisse, formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ha affrontato oggi la 27esima esclusione dal Festival di Sanremo. Dopo il trionfo nel 1997 al Festival di Sanremo con il brano "Fiumi di parole", hanno perseguito, anno dopo anno, il sogno di tornare a calcare il palco dell'Ariston. Questa vittoria, rimasta unica, è stata seguita da una serie di tentativi costanti di partecipare nuovamente al festival.

Nonostante la persistenza e l'ironia dimostrata sui social media, la coppia non ha ottenuto il ritorno sperato nel 2024. La loro assenza continua dal festival è diventata quasi un "tormentone", con appelli continui rivolti al direttore artistico Amadeus. Nel 2023, nel tentativo di rilanciare la loro carriera, hanno partecipato all'Isola dei Famosi.

«Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l’appeal del Festival per il mercato discografico. La scelta è sempre difficile, ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest’anno più che mai i miei super ospiti sono in gara! Viva Sanremo». Così Amadeus commenta la lista dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo, svelata al Tg1. Rispetto allo scorso anno - sottolinea la Rai in una nota - viene quindi ampliato il numero degli artisti in gara che sale da 22 a 27, un record per Sanremo. In totale, compresi i 3 vincitori di Sanremo Giovani, saranno quindi 30 i big che si esibiranno nella kermesse all’Ariston a partire dal 6 febbraio 2024. La modifica è stata coerentemente recepita nel regolamento.