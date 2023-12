"Non avevamo idea che fosse incinta": la sposa partorisce il giorno prima del matrimonio

In un sorprendente racconto divulgato su TikTok, la wedding planner Amy Elizabeth Rocha ha rivelato una storia incredibile: una sposa ha partorito improvvisamente il giorno prima del suo matrimonio. La Rocha, che aveva seguito i preparativi della coppia per più di un anno, è stata colta di sorpresa quando lo sposo ha comunicato l'inaspettato parto. Nonostante l'inaspettato evento, la determinata coppia ha optato per mantenere il matrimonio come previsto, apportando solo modifiche minori per assicurare il comfort della sposa e del neonato.

Amy Rocha ha prontamente adattato l'evento, inserendo sedie comode e addirittura una sedia a rotelle decorata per la sposa, e riducendo la durata del primo ballo. Tuttavia, nel giorno clou, la sposa ha espresso il desiderio di tornare ai piani originali, desiderando un matrimonio senza compromessi. La cerimonia, contro ogni aspettativa, si è svolta senza alcun intoppo, con la sposa che ha sorprendentemente ballato tutta la notte.

In seguito, la sposa ha rivelato di non aver sospettato la gravidanza a causa del suo dispositivo intrauterino e della mancanza di sintomi tipici, attribuendo l'unico segno - un leggero aumento di peso - allo stress pre-matrimoniale.