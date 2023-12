Nonna Natalina star web a 88 anni grazie alle sue ricette, gli hacker le rubano il profilo e chiedono un riscatto di 1000 euro

Un riscatto di 1000 euro per "restituire" il profilo a Nonna Natalina, star su Tik Tok che con le sue ricette online conta oltre 100mila followers. E' la richiesta avanzata dagli hacker a Natalina Moroni, 88 anni ben portati di Sansepolcro (Arezzo), che è stata anche nominata a Firenze ambasciatrice delle tradizioni italiane. A scoprire il furto di identità e la richiesta di riscatto è stato il nipote della donna che ha denunciato il fatto alla polizia postale e anche via Tik Tok.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nonna Natalina ❤️ (@nonnanatalina_1935)

Nonna Natalina, con "pannuccia" e mattarello, realizza e spiega ricette toscane in diretta ripresa dal nipote Luca Mercati, ed ogni video viene visualizzato in media da 100mila al milione di persone. Nonna e nipote hanno deciso di non cedere al ricatto.

«Ieri sono andato a controllare il profilo e ho scoperto che non era più visibile - racconta il nipote -. Poi mi è arrivata la richiesta di riscatto e siamo andati a denunciare». Il successo di Natalina è nato per gioco, il nipote l’aveva ripresa mentre cucinava poi aveva postato il video, diventato subito virale. Da lì il profilo e il successo.