Grand Theft Auto VI (GTA 6), il trailer ufficiale esce in anticipo: ecco la data dell'uscita

Il primo trailer di GTA 6 è stato pubblicato inaspettatamente già nella serata del 4 dicembre 2023, un giorno prima della data prevista. Questo rilascio anticipato è avvenuto a seguito di una fuga di notizie su internet. Il trailer, ricco di azione, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della serie, che hanno atteso a lungo per un assaggio di questo nuovo capitolo. Rockstar Games ha poi confermato che GTA 6 uscirà nel 2025​​.

Protagonisti e Trama

GTA 6 presenta come protagonista una donna latina di nome Lucia, che appare in gran parte del trailer. Il trailer inizia con Lucia incarcerata e mostra poi lei e un protagonista maschile, il cui nome potrebbe essere Jason (anche se non confermato), mentre si dedicano a varie attività criminali. La trama sembra essere influenzata dalla storia dei celebri rapinatori di banche Bonnie e Clyde, suggerendo un'intensa narrazione incentrata su una coppia di criminali. Il gioco sembra esplorare la natura turbolenta della loro relazione​​.

Ambientazione e Luoghi

GTA 6 riporta i giocatori in una moderna Vice City, ispirata a Miami. Il trailer rivela diversi luoghi, tra cui le "Vice Beaches" (equivalente delle South Beach di Miami), e altre aree che ricordano la Florida, come il porto VC/Keys, ispirato alle Everglades e alle Florida Keys. Rockstar Games sembra aver ampliato in modo significativo l'ambientazione rispetto ai capitoli precedenti​​.

Veicoli e Personalizzazione

Come da tradizione GTA, il gioco offre una vasta gamma di veicoli, tra cui automobili, monster truck, motociclette, quad, motoscafi e perfino un idrovolante, probabilmente per esplorare le aree paludose. Il trailer mostra anche segni di un'ampia personalizzazione dei veicoli, un elemento molto apprezzato dai fan della serie​​.

Gameplay e Innovazioni

Il gameplay di GTA 6 segue la formula consolidata della serie, con il furto di auto, fughe dalla polizia e rapine. Tuttavia, il trailer introduce un nuovo elemento: i social media. Si intravede una sorta di social network in stile TikTok o Instagram Reels, che potrebbe suggerire un'interazione più ampia e moderna nel gioco. Inoltre, sembra che verranno introdotti nuovi gruppi e fazioni, come il Thrillbilly Mud Club e il High Rollerz Lifestyle, aumentando la varietà delle dinamiche di gioco​​.

Un dettaglio intrigante emerso dal trailer è la presenza di un monitor elettronico alla caviglia di Lucia, suggerendo che la trama potrebbe iniziare con lei che viene scortata fuori dal carcere, e questo dispositivo potrebbe limitare i movimenti dei personaggi nel mondo aperto di Vice City nelle prime ore di gioco​​.