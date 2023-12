Gta 6, l'attesa del nuovo videogame sfruttata dagli hacker. Il gioco uscirà nel 2025 ma è già un’opportunità per i criminali

Solo qualche giorno fa, Rockstar Games ha svelato che il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto, GTA 6, uscirà nel 2025. Ad accompagnare la notizia, un primo trailer del gioco che i fan aspettavano da tempo. Proprio questa attesa potrebbe essere sfruttata dai criminali informatici per mettere a segno le loro campagne di violazione informatica.

Allerta Sicurezza da Nord VPN

Lo dicono gli esperti dell’azienda di sicurezza Nord VPN, secondo i quali ci sono già alcuni segnali di attività sospette volte a rubare le identità digitali degli utenti, spingendoli ad aprire file o a cliccare su link che contengono virus e altre tipologie di minacce.

Falsi Download di GTA 6

Il tutto, facendo credere di avere già tra le mani una versione di prova del gioco, da scaricare sul proprio computer. «La comunità dei videogiocatori attende Grand Theft Auto 6 da ormai un decennio, quindi è naturale che i fan cerchino di ottenere almeno una versione di prova il prima possibile. Purtroppo, la curiosità e l’impazienza aprono nuove opportunità per i criminali informatici» afferma Marijus Briedis, CTO di Nord VPN.

Strategie dei Malintenzionati

«Poiché le vendite fisiche di giochi per Pc e console sono in rapido calo e i download digitali dominano ormai il mercato, i malintenzionati cercano di tentare i fan con falsi link di download che promettono una versione gratuita o rubata del videogame». Tentativi simili sono stati individuati dagli esperti di sicurezza informatica in occasione dell’uscita di altri giochi popolari come Hogwarts Legacy o The Last of Us.

Consigli per la Sicurezza Online

«Anche se GTA 6 è ancora in fase di sviluppo e gli sviluppatori promettono di rilasciarlo nel 2025, internet è già pieno di link che promettono la possibilità di scaricare il gioco. Una volta cliccati, è probabile che questi link infettino il dispositivo con qualche forma di malware. Di solito, questi tipi di virus possono essere utilizzati per tracciare l’utente, rubare dati personali e credenziali bancarie. Il consiglio è evitare di farsi prendere dalla smania perché tali minacce possono nascondersi sul computer per molto tempo e svolgere il loro lavoro senza farsi individuare».