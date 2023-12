Khaby Lame, il re dei social si sposa con la modella Wendy Thembelihle

Khaby Lame, il celebre volto di TikTok e Instagram che ha catturato l'attenzione di oltre 240 milioni di follower complessivi, ha sorpreso il mondo dei social con un annuncio romantico: il suo fidanzamento con la modella Wendy Thembelihle Juel. A differenza della star dei social, Thembelihle, modella di origini danesi e sudafricane, mantiene un profilo basso online, con soli 5700 follower.

Recentemente descritto da Forbes come il "Charlie Chaplin dell’era digitale", Lame ha ottenuto un successo straordinario, arrivando a guadagnare stime di circa 750mila dollari per post. La sua popolarità è stata ulteriormente rafforzata dalla partecipazione come giudice al programma Italia’s Got Talent su Disney Plus, un'occasione che ha permesso ai fan italiani di sentire per la prima volta la sua voce.

Originario del Senegal e cresciuto a Chivasso, il 23enne ha recentemente traslocato a Milano, città che ora lo vede protagonista non solo online, ma anche nella vita quotidiana. La pandemia ha giocato un ruolo chiave nella sua ascesa, spingendolo ad aprire un account TikTok e a condividere i video ironici che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Il magico momento del fidanzamento è stato condiviso da Lame attraverso una storia Instagram, dove ha mostrato un selfie con Wendy sfoggiando un vistoso anello all'anulare sinistro. La proposta di matrimonio è avvenuta nella romantica cornice di Copenaghen. Sebbene Thembelihle sia meno incline a condividere la sua vita privata sui social rispetto a Lame, non ha esitato a pubblicare foto insieme al suo fidanzato.