Threads è arrivata in Italia, ecco cosè e come si scarica la nuova app di Meta

Arriva in Europa Threads, l’app di Meta che punta a fare concorrenza a X, l’ex Twitter. Lo ha annunciato il ceo di Meta Mark Zuckerberg dopo che l’app è stata lanciata a livello globale nel luglio scorso. Threads è uno spin-off di Instagram e vuole essere un rivale di X di Elon Musk. «Oggi apriamo Threads a più paesi in Europa. Benvenuti a tutti», ha detto Zuckerberg su Threads.

Così, dopo il lancio lo scorso luglio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Threads oggi è arrivato anche in Italia.

Il ritardo in Italia e nel resto delle nazioni dell’Unione dell’implementazione dell’app anti X-Twitter, focalizzata principalmente su post brevi e testuali, è stato causato da ciò che Christine Pai di Meta aveva descritto a suo tempo come "un’incertezza normativa", probabilmente in riferimento alle rigide regole previste dal Digital Markets Act del blocco.

Meta, insieme ad altri giganti della tecnologia come Microsoft e Apple, è stata formalmente designata come «guardiano» della piattaforma ai sensi della legge a luglio, e obbligata a rispettare nuove norme relative al consenso degli utenti e alla protezione dei dati. Per soddisfare i requisiti richiesti, l'esperienza di Threads in Ue potrebbe essere leggermente diversa da quella in altri mercati.

Che cosè Threads e come scaricare l'App

L'app Threads di Meta è disponibile sia per iPhone che per dispositivi Android. Per scaricarla, puoi visitare l'App Store per i dispositivi iOS o Google Play per quelli Android.

Threads è un'app parte di Instagram, progettata per condividere aggiornamenti di testo e partecipare a conversazioni pubbliche. È stata apprezzata per la sua facilità di utilizzo e il suo design intuitivo, nonostante manchino alcune funzionalità come i messaggi diretti (DM) e un feed basato solo su chi segui. L'app ha ricevuto un'accoglienza positiva dagli utenti negli Usa, ottenendo un'alta valutazione nel Google Play Store poco dopo il suo rilascio.

